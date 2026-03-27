IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.

Die CAIXABANK-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 789,271 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 10,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 498,99 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 284,99 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 71,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at