CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Frühe Investition
|
24.04.2026 10:03:40
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 2,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,869 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (10,47 EUR), wäre das Investment nun 375,37 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 275,37 Prozent gleich.
Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 74,32 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!