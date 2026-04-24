IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CAIXABANK-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 2,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,869 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (10,47 EUR), wäre das Investment nun 375,37 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 275,37 Prozent gleich.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 74,32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at