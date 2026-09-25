CAIXABANK Aktie

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WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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CAIXABANK-Investment im Blick 25.09.2026 10:03:40

IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die CAIXABANK-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die CAIXABANK-Aktie an diesem Tag bei 3,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hat, hat nun 276,243 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 12,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 562,15 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 562,15 EUR entspricht einer Performance von +256,22 Prozent.

CAIXABANK war somit zuletzt am Markt 91,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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