CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Investment im Blick
|
25.09.2026 10:03:40
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen
Die CAIXABANK-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die CAIXABANK-Aktie an diesem Tag bei 3,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hat, hat nun 276,243 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 12,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 562,15 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 562,15 EUR entspricht einer Performance von +256,22 Prozent.
CAIXABANK war somit zuletzt am Markt 91,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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