CAIXABANK Aktie

CAIXABANK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable CAIXABANK-Investition? 28.11.2025 10:03:43

IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen CAIXABANK-Anteile letztlich bei 2,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 453,926 CAIXABANK-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.11.2025 4 325,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,53 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 332,50 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 67,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CAIXABANK S.A.mehr Nachrichten