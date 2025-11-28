IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen CAIXABANK-Anteile letztlich bei 2,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 453,926 CAIXABANK-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.11.2025 4 325,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,53 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 332,50 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 67,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at