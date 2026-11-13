CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Rentabler CAIXABANK-Einstieg?
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13.11.2026 10:03:46
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden CAIXABANK-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 045,806 CAIXABANK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 12,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 873,88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,74 Prozent zugenommen.
CAIXABANK wurde am Markt mit 86,54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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