WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

CAIXABANK-Performance 06.02.2026 10:04:18

IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CAIXABANK-Aktien gewesen.

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,07 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investierten, hätten nun 164,745 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 10,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 802,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,23 Prozent gesteigert.

CAIXABANK wurde am Markt mit 76,67 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CAIXABANK S.A.

Analysen zu CAIXABANK S.A.

Aktien in diesem Artikel

CAIXABANK S.A. 10,86 -0,82% CAIXABANK S.A.

