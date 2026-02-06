CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Performance
|
06.02.2026 10:04:18
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr eingebracht
Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,07 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investierten, hätten nun 164,745 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 10,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 802,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,23 Prozent gesteigert.
CAIXABANK wurde am Markt mit 76,67 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu CAIXABANK S.A.
Analysen zu CAIXABANK S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|CAIXABANK S.A.
|10,86
|-0,82%
