IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 404,537 CAIXABANK-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie auf 10,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 306,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 330,63 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 74,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at