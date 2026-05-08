CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Investment
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08.05.2026 10:03:59
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CAIXABANK-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 3,37 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 970,885 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 501,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225,01 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 76,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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