CAIXABANK Aktie

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WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Frühe Anlage 10.04.2026 10:03:36

IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die CAIXABANK-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 286,287 CAIXABANK-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 014,60 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 09.04.2026 auf 10,53 EUR belief. Mit einer Performance von +201,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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