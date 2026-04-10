CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Frühe Anlage
|
10.04.2026 10:03:36
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die CAIXABANK-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 286,287 CAIXABANK-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 014,60 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 09.04.2026 auf 10,53 EUR belief. Mit einer Performance von +201,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAIXABANK S.A.
Analysen zu CAIXABANK S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CAIXABANK S.A.
|10,58
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.