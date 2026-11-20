CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 4,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,378 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 11,71 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285,35 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 185,35 Prozent.
Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 81,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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