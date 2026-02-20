IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der CAIXABANK-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,553 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 10,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 455,32 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +355,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 73,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at