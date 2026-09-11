IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CAIXABANK-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen CAIXABANK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,50 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investierten, hätten nun 3 995,222 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen CAIXABANK-Aktien wären am 10.09.2026 52 856,78 EUR wert, da der Schlussstand 13,23 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 428,57 Prozent gesteigert.

CAIXABANK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at