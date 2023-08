IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen CAIXABANK-Investment verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die CAIXABANK-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 2,91 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hat, hat nun 3 442,341 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2023 auf 3,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 098,11 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 28,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at