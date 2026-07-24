CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Investmentbeispiel
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24.07.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CAIXABANK-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,008 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2026 auf 12,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 626,13 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62,61 Prozent.
Jüngst verzeichnete CAIXABANK eine Marktkapitalisierung von 90,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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