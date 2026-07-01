Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Cellnex Telecom-Anlage
|
01.07.2026 10:04:13
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,86 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 920,992 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 083,94 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 30.06.2026 auf 26,15 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,84 Prozent erhöht.
Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 18,03 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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