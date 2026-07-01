IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,86 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 920,992 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 083,94 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 30.06.2026 auf 26,15 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,84 Prozent erhöht.

Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 18,03 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at