Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Cellnex Telecom-Investition
|
08.04.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,64 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 939,432 Cellnex Telecom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (29,12 EUR), wäre das Investment nun 27 356,26 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173,56 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich jüngst auf 19,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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