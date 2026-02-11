IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cellnex Telecom gewesen.

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Cellnex Telecom-Aktie an diesem Tag bei 10,32 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, befänden sich nun 9,692 Cellnex Telecom-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,59 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 10.02.2026 auf 28,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 18,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at