IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,13 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 82,421 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 2 083,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,28 EUR belief. Mit einer Performance von +108,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Cellnex Telecom eine Börsenbewertung in Höhe von 17,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at