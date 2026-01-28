Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Rentabler Cellnex Telecom-Einstieg?
|
28.01.2026 10:04:00
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren gekostet
Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,663 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 25,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 695,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,40 Prozent.
Cellnex Telecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,06 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cellnex Telecom S.A.
|26,14
|2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.