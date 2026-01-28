IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,663 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 25,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 695,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,40 Prozent.

Cellnex Telecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at