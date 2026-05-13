IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cellnex Telecom-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cellnex Telecom-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cellnex Telecom-Anteile an diesem Tag 32,55 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 30,722 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Aktien wären am 12.05.2026 871,27 EUR wert, da der Schlussstand 28,36 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,87 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Cellnex Telecom eine Börsenbewertung in Höhe von 19,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at