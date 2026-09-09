IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 34,55 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,894 Cellnex Telecom-Papiere. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Papiere wären am 08.09.2026 73,52 EUR wert, da der Schlussstand 25,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,48 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 16,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at