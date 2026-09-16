Cellnex Telecom Aktie

Cellnex Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

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Cellnex Telecom-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 17,483 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 25,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 444,06 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 444,06 EUR entspricht einer negativen Performance von 55,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 16,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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