Profitables Cellnex Telecom-Investment? 14.01.2026 10:03:57

IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.01.2016 wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag 12,29 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Cellnex Telecom-Papier investiert hätte, hätte er nun 813,999 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 26,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 408,19 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114,08 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

