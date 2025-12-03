Cellnex Telecom Aktie
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cellnex Telecom-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,950 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cellnex Telecom-Papiers auf 24,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,63 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 26,37 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 16,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
