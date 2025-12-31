IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cellnex Telecom-Anteile 30,92 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,342 Cellnex Telecom-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 891,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,58 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 17,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at