IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cellnex Telecom-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 31,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,127 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,80 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 20.01.2026 auf 25,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,20 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at