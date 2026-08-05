Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Frühes Investment
|
05.08.2026 10:03:52
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Cellnex Telecom-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,84 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 32,425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 04.08.2026 862,52 EUR wert, da der Schlussstand 26,60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -13,75 Prozent.
Cellnex Telecom wurde am Markt mit 17,65 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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