IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Cellnex Telecom-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,84 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 32,425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 04.08.2026 862,52 EUR wert, da der Schlussstand 26,60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -13,75 Prozent.

Cellnex Telecom wurde am Markt mit 17,65 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at