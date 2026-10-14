Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Cellnex Telecom-Anlage
|
14.10.2026 10:05:04
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Cellnex Telecom-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Cellnex Telecom-Papiers betrug an diesem Tag 53,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Cellnex Telecom-Papier investiert hätte, hätte er nun 188,608 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (24,51 EUR), wäre das Investment nun 4 622,78 EUR wert. Damit wäre die Investition um 53,77 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 15,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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