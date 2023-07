IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Cellnex Telecom-Investment eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,344 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 18.07.2023 748,65 EUR wert, da der Schlussstand 36,80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25,14 Prozent.

Alle Cellnex Telecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at