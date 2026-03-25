IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Anlegern gebracht.

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,941 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 26,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,88 EUR wert. Mit einer Performance von -22,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at