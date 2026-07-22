Cellnex Telecom Aktie

Cellnex Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

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Frühe Investition 22.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cellnex Telecom-Einstiegs gewesen.

Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 54,60 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 183,150 Cellnex Telecom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 24,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 430,40 EUR wert. Damit wäre die Investition 55,70 Prozent weniger wert.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 16,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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