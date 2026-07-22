Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Frühe Investition
|
22.07.2026 10:04:24
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht
Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 54,60 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 183,150 Cellnex Telecom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 24,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 430,40 EUR wert. Damit wäre die Investition 55,70 Prozent weniger wert.
Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 16,57 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cellnex Telecom S.A.
|25,72
|3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.