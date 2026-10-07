Cellnex Telecom Aktie

Cellnex Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

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Rentabler Cellnex Telecom-Einstieg? 07.10.2026 10:03:42

IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.10.2023 wurden Cellnex Telecom-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Cellnex Telecom-Anteile letztlich bei 29,53 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,864 Cellnex Telecom-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 774,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,88 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,52 Prozent verringert.

Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 14,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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