IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cellnex Telecom-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 32,81 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,479 Cellnex Telecom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2023 auf 27,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 844,86 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 844,86 EUR entspricht einer negativen Performance von 15,51 Prozent.

Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 18,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at