IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 31,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,051 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 977,56 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 17.02.2026 auf 30,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,24 Prozent verkleinert.

Cellnex Telecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,59 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at