IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38,04 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,288 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 28,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 740,01 EUR wert. Mit einer Performance von -26,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Cellnex Telecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,34 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at