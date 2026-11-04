Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Langfristige Investition
|
04.11.2026 10:03:34
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cellnex Telecom-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 328,407 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 578,00 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 03.11.2026 auf 26,12 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,22 Prozent abgenommen.
Cellnex Telecom wurde am Markt mit 16,93 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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