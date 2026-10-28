IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,48 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,112 Cellnex Telecom-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 897,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,29 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 16,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at