CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Investmentbeispiel
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05.05.2026 10:03:51
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: Hätte sich eine Investition in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren gelohnt?
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der CIE Automotive SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die CIE Automotive SA-Aktie bei 28,74 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 347,947 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 916,49 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 04.05.2026 auf 28,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,84 Prozent verringert.
Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,44 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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