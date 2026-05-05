IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: Hätte sich eine Investition in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren gelohnt?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CIE Automotive SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der CIE Automotive SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die CIE Automotive SA-Aktie bei 28,74 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 347,947 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 916,49 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 04.05.2026 auf 28,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,84 Prozent verringert.

Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,44 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at