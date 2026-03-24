CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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Investmentbeispiel 24.03.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren CIE Automotive SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag 13,82 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 723,766 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Papiere wären am 23.03.2026 19 324,55 EUR wert, da der Schlussstand 26,70 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 93,25 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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