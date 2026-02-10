IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 27,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 363,901 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 844,25 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 09.02.2026 auf 29,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,44 Prozent.

CIE Automotive SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at