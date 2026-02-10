CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Langfristige Performance
|
10.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 27,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 363,901 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 844,25 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 09.02.2026 auf 29,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,44 Prozent.
CIE Automotive SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,54 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu CIE Automotive SA
Analysen zu CIE Automotive SA
