CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lohnende CIE Automotive SA-Anlage?
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02.06.2026 10:04:20
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag bei 27,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,628 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.06.2026 105,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,04 Prozent angezogen.
Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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