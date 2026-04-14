IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 14.04.2021 wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 462,963 CIE Automotive SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 217,59 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 13.04.2026 auf 28,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,18 Prozent vermehrt.

Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at