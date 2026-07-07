CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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Rentable CIE Automotive SA-Anlage? 07.07.2026 10:03:50

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CIE Automotive SA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CIE Automotive SA-Aktie betrug an diesem Tag 25,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 392,157 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 666,67 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 06.07.2026 auf 27,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,67 Prozent vermehrt.

CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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