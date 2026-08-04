CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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Langfristige Investition 04.08.2026 10:03:42

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CIE Automotive SA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,90 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,016 CIE Automotive SA-Papiere. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Anteile wären am 03.08.2026 106,22 EUR wert, da der Schlussstand 26,45 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,22 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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