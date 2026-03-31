CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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Langfristige Anlage 31.03.2026 10:03:49

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CIE Automotive SA-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag 22,50 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,444 CIE Automotive SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,33 EUR, da sich der Wert einer CIE Automotive SA-Aktie am 30.03.2026 auf 27,30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 21,33 Prozent.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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