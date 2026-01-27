IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,226 CIE Automotive SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 29,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,78 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 239,78 EUR entspricht einer Performance von +139,78 Prozent.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at