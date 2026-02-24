CIE Automotive Aktie
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 11,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,196 CIE Automotive SA-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.02.2026 2 589,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 159,00 Prozent zugenommen.
CIE Automotive SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
