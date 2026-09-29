IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CIE Automotive SA gewesen.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 452,489 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Papiere wären am 28.09.2026 11 583,71 EUR wert, da der Schlussstand 25,60 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,84 Prozent erhöht.

Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at