CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CIE Automotive SA-Performance 29.09.2026 10:03:33

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CIE Automotive SA gewesen.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 452,489 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Papiere wären am 28.09.2026 11 583,71 EUR wert, da der Schlussstand 25,60 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,84 Prozent erhöht.

Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CIE Automotive SA

mehr Nachrichten

Analysen zu CIE Automotive SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CIE Automotive SA 25,60 -0,39% CIE Automotive SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger verhalten optimistisch -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen