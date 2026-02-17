IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der CIE Automotive SA-Anteile betrug an diesem Tag 23,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CIE Automotive SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,337 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,88 EUR, da sich der Wert einer CIE Automotive SA-Aktie am 16.02.2026 auf 29,95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 29,88 Prozent gestiegen.

Insgesamt war CIE Automotive SA zuletzt 3,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at