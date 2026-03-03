IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag 22,80 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 438,596 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 30,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 267,54 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 32,68 Prozent gleich.

Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at